Elezioni: al lavoro nei seggi di Modena oltre mille persone

Sono oltre un migliaio le persone che per il Comune di Modena saranno impegnate nelle elezioni Europee e Comunali che si svolgono il 26 maggio, si vota solo alla domenica con urne aperte dalle 7 alle 23. Saranno 778, infatti, gli scrutatori nei seggi e 199 i presidenti dei 190 seggi ordinari e dei nove speciali allestiti nelle case di cura con da 100 a 199 degenti, per elettori costretti a letto e nelle carceri. Sono quattro i seggi ospedalieri: due all’ospedale di Baggiovara e due al Policlinico.

A scrutatori e presidenti si aggiungono decine di dipendenti comunali dei servizi anagrafici e informatici, oltre a quelli a supporto per la logistica: una decina di operatori del servizio Lavori pubblici più una ventina di esterni per la predisposizione dei 190 seggi e l’installazione delle cabine elettorali nelle sedi di scuole elementari e medie (installazione cabine venerdì pomeriggio e insediamento seggi nel pomeriggio di sabato).

Per la precisione si tratta, per quanto riguarda il personale comunale, di 49 collegatori, 12 unità di personale comunale addette al ritiro plichi, 23 unità per servizio consulenza e informazioni, cinque unità più quattro turnisti per l’ufficio elettorale; 15 operatori d’anagrafe per rilascio carte e tessere negli orari straordinari: continuato dalle 8.30 alle 18 sabato 25 maggio; domenica 26, invece, apertura continuata dalle 7 alle 23 (solo per tessere elettorali e carte d’identità elettroniche come richiesto a livello nazionale). Impegnati al Ced (Centro elaborazione dati comunale) ci saranno in totale 12 operatori: otto per assistenza raccolta dati e comunicazioni alla Prefettura e quattro per assistenza sistemi e reti.

Per la Polizia municipale sono 30 gli operatori impegnati alle elezioni in vigilanza seggi, scorte materiale elettorale, presidio al Ced per la Commissione elettorale. Saranno 47 (prevalentemente non dipendenti comunali), le persone impegnate come personale ausiliario delle scuole sedi di seggio per le aperture delle scuole, le pulizie e la chiusura finale. Le scuole chiuderanno alle 13 di venerdì 24 maggio e riapriranno mercoledì 29 maggio. Le operazioni di scrutinio, infatti, si concludono nella tarda serata di lunedì e martedì è prevista la risistemazione dei locali.

Agli elettori vengono consegnate due schede. Quella di colore marrone è per l’elezione del nuovo Parlamento europeo. Si vota barrando una delle liste e gli elettori possono esprimere il voto di preferenza per singoli candidati, con massimo tre preferenze e in tal caso devono indicare almeno un candidato di diverso sesso. Saranno 137 mila 377 i cittadini di Modena e i cittadini comunitari che potranno votare per le elezioni europee; 65 mila 535 i maschi e 71 mila 842 le femmine.

La scheda di colore azzurro è per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale. A Modena gli aventi diritto al voto sono 140.049: 66 mila 971 i maschi e 73 mila 78 le femmine. Tra questi 439 (306 femmine e 133 maschi) sono i cittadini comunitari che hanno chiesto di concorrere all’elezione di sindaco e consiglio. I candidati a sindaco sono sette e 14 le liste collegate.

L’elettore ha a disposizione tre diverse modalità di voto. Con il voto unico per sindaco e lista basta barrare il simbolo di una lista e così facendo si vota anche per il candidato sindaco collegato. È possibile esprimere anche il voto di preferenza per i candidati al Consiglio comunale: al massimo due e di sesso diverso. Se il sesso è lo stesso si terrà conto solo della prima preferenza.

Una seconda modalità è quella che prevede il voto per il solo candidato sindaco: l’elettore segna soltanto il rettangolo con il nome del candidato prescelto e il suo voto non si trasferisce alle liste collegate, neanche se è unica. Ovviamente il voto varrà solo per la scelta del sindaco e non per la composizione del Consiglio comunale.

La terza modalità è quella del cosiddetto voto disgiunto con l’elettore che può votare un candidato sindaco e una lista non collegata a quel candidato. L’elettore può dare due soli voti di preferenza (a un candidato e a una candidata consigliere della lista prescelta), scrivendo il nome e il cognome accanto al simbolo della lista votata. Nel caso di due preferenze a candidati dello stesso sesso vale solo la prima.

Se nessuno dei candidati sindaco otterrà la maggioranza assoluta dei voti validi, domenica 9 giugno si svolgerà il secondo turno delle elezioni: il ballottaggio tra i due candidati sindaco che hanno ottenuto più voti.

Per informazioni: www.comune.modena.it/elezioni. Sul sito, inoltre, domenica 26 maggio sarà possibile seguire i dati sull’affluenza al voto dei modenesi. Sono previsti aggiornamenti poco dopo le 12, le 19 e le 23, alla conclusione delle operazioni di voto. Nella notte tra domenica e lunedì saranno poi riportati i dati del voto alle Europee, seggio per seggio, man mano che prosegue lo scrutinio. E lo stesso succederà nel pomeriggio di lunedì quando alle 14 inizierà quello delle Comunali.