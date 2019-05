Vertenza Italpizza: sciopero sospeso dopo che l’azienda apre a Cgil sulle “problematiche” del sito produttivo

Al termine di tre giorni consecutivi di sciopero, Italpizza chiede un incontro anche alla Cgil “al fine di affrontare in tempi brevi le problematiche insorte e valutare le possibili condizioni attuabili per il loro superamento”. La Cgil risponde sospendendo da domani il pacchetto di 24 di sciopero in vista dell’incontro previsto per la fine della prossima settimana. Lo comunica una nota di Flai-Cgil​, Filt-Cgil​, Filcams-Cgil.

“Alla fine del quarto giorno di sciopero l’assemblea dei lavoratori apre alla richiesta di incontro di Italpizza – dichiarano Flai, Filt e Filcams, le tre sigle della CGIL coinvolte nella vertenza – Si è deciso di sospendere lo sciopero a partire da domani (venerdì 24 maggio) e di andare a verificare la volontà dell’azienda a contrattare migliori condizioni di lavoro. La sospensione dello sciopero è condizionata al ritiro di ogni eventuale modifica su turni, mansioni e ferie dei lavoratori che hanno scioperato”, concludono Flai-Cgil​, Filt-Cgil​, Filcams-Cgil.