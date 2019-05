Settimana mondiale della tiroide: a Carpi visite ed ecografie gratuite con l’Azienda USL

Dal 20 al 26 maggio ricorre la Settimana mondiale della tiroide. Come ogni anno l’Azienda USL partecipa mettendo a disposizione visite ed ecografie gratuite della tiroide: venerdì 24 maggio dalle 9 alle 17 i medici dell’Unità Operativa di Endocrinologia dell’Ospedale di Carpi in collaborazione con l’Associazione Pazienti Tiroidei Onlus saranno presenti con uno stand al Centro commerciale il “Borgogioioso” di Carpi.

Presso il gazebo sarà distribuito materiale informativo sull’importanza della tiroide per il benessere di tutta la popolazione, in linea con il tema dell’anno “Amo la mia tiroide e faccio la cosa giusta”. I cittadini potranno consultare gli specialisti, effettuare la visita e, in caso sia necessario un approfondimento diagnostico, anche un’ecografia tiroidea.

L’ormone tiroideo è indispensabile in qualunque fase della vita, dallo sviluppo del feto nell’utero materno al mantenimento delle regolari funzioni cognitive nell’anziano. Sul sito della Settimana mondiale della tiroide, www.settimanamondialedellatiroide.it, tutte le informazioni sulla tiroide, i disturbi più diffusi, la diagnosi e la cura delle diverse patologie.