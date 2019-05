Prove Gp Monaco, 84 giri per la Scuderia Ferrari

Lewis Hamilton su Mercedes è stato ancora il più veloce nelle seconde libere sulle strade del Principato in vista del Gp di Monaco che si corre domenica. Il campione del mondo ha fatto segnare il tempo di 1’11”118, quasi un secondo in meno rispetto a quello realizzato nella sessione mattutina. Dietro di lui l’altra Mercedes di Valtteri Bottas staccata di 81 millesimi. Terzo tempo ma grande distacco per Sebastian Vettel, che con la Ferraro è rimasto a oltre sette decimi dal leader, mentre Charles Leclerc con le gomme morbide non è andato oltre il decimo tempo, staccato di 1,2 secondi.

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco si è completata con 84 giri complessivi per Sebastian Vettel e Charles Leclerc con la SF90 della Scuderia Ferrari Mission Winnow.

Tanto Sebastian quanto Charles hanno completato 42 passaggi del circuito cittadino lungo 3,337 metri. Il pilota tedesco ha ottenuto come miglior tempo 1’11”881, a fine giornata il terzo nella lista dei tempi; quello monegasco invece ha trovato traffico nei suoi tentativi lanciati e si è quindi fermato a 1’12”350, valido per il decimo posto.

Domani come da tradizione la Formula 1 non scenderà in pista a Monaco. I venti protagonisti del Mondiale torneranno in pista sabato alle 12 per la terza sessione di libere e poi alle 15 per le qualifiche.