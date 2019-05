Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 24 maggio

Al mattino poco nuvoloso; dal pomeriggio tendenza all’aumento della nuvolosità cumuliforme sull’Appennino che si estenderà progressivamente anche alla pianura. Sviluppo di nubi cumuliformi con rovesci e temporali sparsi più probabili sui rilievi ma che localmente potranno estendersi anche alla pianura. Fenomeni in esaurimento in serata. Temperature: minime pressochè stazionarie, comprese tra 12 e 14 gradi; massime in lieve aumento, comprese tra 20/22 gradi sulla costa e 23/24 gradi della pianura. Venti: deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. Mare: quasi calmo, poco mosso al pomeriggio.

(Arpae)