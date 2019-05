Dopo il successo di pubblico e di critica della prima data, l’attesissimo tour PFM canta De André Anniversary torna a Bologna con un’altra data sold out. PFM sarà in scena al Teatro EuropAuditorium lunedì 27 maggio (alle 21). Il risultato sottolinea la grande attesa per il tour che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra PFM e Fabrizio De André.

Il tour vede sul palco una formazione spettacolare, con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere e Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band.

PFM canta De André – Anniversary arriva dopo l’intenso tour mondiale Emotional Tattoos tour che ha riscosso un travolgente successo dal Giappone alle Americhe passando per il Regno Unito, per poi fare tappa nel nostro paese durante tutta la scorsa estate. Il 13 settembre PFM è stata premiata a Londra come Band internazionale dell’anno ai Prog Music Awards UK 2018. La band è reduce dalla CRUISE TO THE EDGE (CTTE), dove è stata invitata per la terza volta. PFM – Premiata Forneria Marconi è l’unico gruppo italiano che ha partecipato all’evento insieme alle più grandi prog band del mondo, capitanate degli YES.

PFM Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d’oro in Giappone. Continua a rappresentare un punto di riferimento. Nel 2017 PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella Royal Rock Hall of Fame di 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come Band internazionale dell’anno ai Prog Music Awards UK.

Per informazioni: 051.372540 – 051.6375199 – info@teatroeuropa.it