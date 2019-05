Al Baggi di Sassuolo la “Giornata delle buone pratiche”

L’ITCG A. Baggi di Sassuolo organizza un pomeriggio di apertura straordinaria della scuola venerdì 24 maggio 2019, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, per presentare alla comunità scolastica, ai partner di progetto e al territorio lo stato dell’arte e gli elaborati finali dei corsisti impegnati nei progetti PON/FSE 2014-2020 durante l’anno scolastico in corso.

I progetti, finanziati dall’Unione Europea, hanno avuto come oggetto: l’orientamento in uscita – “Cittadini per le scelte del futuro”; il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale – “Dimensioni del benessere: ambiente e salute”; infine, la tutela del patrimonio paesaggistico, architettonico e culturale – “Sant’Antonio di Riccovolto: rinascita di un antico borgo”.