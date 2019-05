Volley, i talenti Obossa e Squarcini approdano in Serie A1

Con grande orgoglio e soddisfazione il Volley Academy Sassuolo annuncia che, nella prossima stagione, le giovanissime Josephine Obossa e Federica Squarcini approderanno in un importante club di Serie A1.

“Siamo estremamente felici di aver contribuito alla crescita ed lancio ad alti livelli di Federica e Josephine – commenta Carmelo Borruto, presidente del Volley Academy Sasuolo. Abbiamo sempre dichiarato che, come società, il nostro proposito è quello di far crescere giovani talenti con l’obiettivo di farli approdare in Serie A. Oggi possiamo quindi dire “Missione compiuta” – continua il presidente Borruto. Federica e Josephine sono con noi da quando avevano quattordici anni e, dopo aver completato il percorso delle giovanili, sono state grandi protagoniste in B1 l’anno scorso ed in Serie A2 quest’anno. Il fatto che, così giovani e allo loro prima esperienza in Serie A, abbiamo saputo fare così bene, suscitando l’interesse di importanti club di A1, è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione e ci sprona a continua a puntare sulle giovani promesse”.

“A Federica e Josephine va un grande grazie da parte di tutto il Volley Academy Sassuolo per gli importanti traguardi raggiunti insieme ed un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della loro carriera: la nostra società si ricorderà sempre di voi!”