Proseguono i lavori sulla SP 324 a Sestola, chiusa per frana

A Sestola proseguono i lavori della Provincia sulla frana che dal 13 maggio ha provocato la chiusura della strada provinciale 324 del passo delle Radici, in un tratto compreso tra Roncoscaglia e Sestola.

Si tratta di un primo intervento di pulizia della carreggiata dal fango e dai detriti franati e la messa in sicurezza del versante con l’obiettivo di riaprire nei prossimi giorni l’arteria senso unico alternato, salvo ulteriori cedimenti causati del maltempo.

A causa del maltempo dei giorni scorsi sulla viabilità provinciale sono presenti restrizioni alla circolazione con senso unico alternato per frana a Prignano, sulla provinciale 19 vicino alla frazione di Castelvecchio, in un tratto a Zocca della strada provinciale 623 del Passo Brasa, all’altezza dell’ingresso del centro abitato, sulla provinciale 24 vicino a Saltino e lungo la provinciale 23 sempre a Prignano.

Come evidenziato dalla Provincia in un rapporto, inviato nei giorni scorsi alla Protezione civile regionale, i danni provocati dal maltempo di queste ultime settimane alla viabilità provinciale ammontano a oltre tre milioni di euro, tra nuove frane e il peggioramento di situazioni già esistenti come quella della provinciale 26 vicino Castagneto di Pavullo chiusa dal 22 marzo per il cedimento del fondo stradale provocato da un movimento franoso.