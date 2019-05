Al mattino cielo nuvoloso con residui piovaschi sul settore orientale. Tendenza ad attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata sulla pianura; sul settore appenninico sviluppo di nubi cumuliformi con associati rovesci e temporali sparsi. Schiarite in serata su tutto il territorio. Temperature: minime in lieve aumento, tra 14 e 16 gradi, massime pressoché stazionarie comprese tra 20 e 23 gradi. Venti: deboli in prevalenza settentrionali. Mare: poco mosso.

(Arpae)