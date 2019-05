Monologo di Elisa Lolli “Non chiamarmi amore”, il 23 maggio presso la sede Cgil di Sassuolo

E’ rivolto all’Attivo dei delegati e delle delegate della Cgil del distretto di Sassuolo, il monologo teatrale “Non chiamarmi Amore – Perfomance per assolo di donna e musica” a cura di Elisa Lolli con musiche e accompagnamento dal vivo di Marco Sforza.

La performance, promossa dalla Cgil e dal sindacato pensionati di zona Spi/Cgil, è prevista per domani, giovedì 23 maggio, alle ore 9.30 presso la sede della Cgil di Sassuolo (via Tien An Men, 21).

Una commedia scritta e interpretata da Elisa Lolli che parla di violenza sulle donne. Il ricordo di una donna lungo la strada della propria vita lastricata di gioie, ma soprattutto di dolori. Lo spazio angusto di una stanza. Una lampada a stelo che illumina tanti scatoloni colmi di ricordi. Lenzuola bianche. Un peluche. Nient’altro per Nina, la protagonista di questo soliloquio che, rimasta finalmente sola con se stessa, alla vigilia di un grande cambiamento (quale sia lo scopriremo solo alla fine), tira le fila di una vita tormentata.

Alla fine dello spettacolo sarà offerto un rinfresco a tutti gli intervenuti.