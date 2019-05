L’allarme mette in fuga i ladri: salta furto in bar a Montecavolo

E’ andata male ai ladri che questa notte hanno raggiunto via Papa Giovanni XXIII a Montecavolo di Quatttro Castella per compiere un furto ai danni di un bar, in quanto l’allarme e il rapido intervento dei carabinieri della locale stazione hanno fatto desistere i malviventi che hanno preferito fuggire a mani vuote poco prima dell’arrivo dei militari.

L’origine dei fatti poco prima delle 3.00 di oggi quando, ignoti malfattori, utilizzando un tombino hanno infranto la vetrata del bar entrando all’interno dei locali. L’allarme giunto ai carabinieri ha però indotto i malviventi a desistere dai loro intenti e fuggire a mani vuote. Le ricerche dei ladri, immediatamente scattate nell’intera area pedemontana ed estese alla limitrofa zona di Parma, non hanno consentito, per ora, di intercettare i ladri.