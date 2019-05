La blogger di iFood Denise Delli arriva a Reggio Emilia con FoodAddiction in Store

Torna anche per il 2019 FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzato da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

La primavera porta con sé nuovi sapori e profumi. L’ex concorrente di Masterchef Italia Denise Delli si ispira a questa stagione per dare vita a un piatto fresco, gustoso e dai colori caldi. La food blogger delizierà il pubblico con una ricetta innovativa in occasione dello show-cooking in programma sabato 25 maggio, a partire dalle 17:00 presso lo Scavolini Store Reggio Emilia. Un piatto a base di pesce e verdure, preparato secondo la particolare tecnica giapponese shabu shabu e riproposto anche in una delicata versione veg grazie all’utilizzo del seitan. L’evento è gratuito e aperto al pubblico e coinvolgerà gli ospiti anche nell’assaggio dei piatti preparati.

L’ospite speciale

Denise Delli, nata e cresciuta a Pisa, dopo aver partecipato alla settima edizione di Masterchef classificandosi al 5° posto, ha deciso di continuare a seguire la sua passione per la cucina. Precedentemente era una Clinical risk manager ma, dopo aver partecipato al talent, ha capito quale fosse la sua vera passione: la cucina, in tutte le sue forme. Oltre ad aver gestito un ristorante ed essere in procinto di aprirne uno, Denise ha un diploma da chef, è docente di cucina, consulente per la ristorazione, personal chef e si occupa anche della realizzazione di show cooking, come non comprenderla quando dice di occuparsi di cucina a 360°!

Il tema e la ricetta

Denise Delli si esibirà nella realizzazione di una ricetta primaverile dai sapori freschi e autentici. Per l’occasione la blogger proporrà un piatto di pesce con protagonista la triglia, preparata con il metodo shabu shabu tipico della tradizione giapponese, accompagnata da verdure di stagione. Un impiattamento caratterizzato da colori vivaci: la doratura della triglia ricorda il delicato sole primaverile mentre, da sfondo, le accese tonalità di verde della crema di zucchini, spinaci, pomodori, cavolo romanesco e asparagi richiamano la freschezza della natura. Denise Delli rende più appetitosa la ricotta con un tocco originale di gelée al bergamotto e una spruzzata di succo di un arancio. Per accogliere le esigenze di tutti, la blogger rivisiterà la ricetta in versione veg sostituendo il pesce con il seitan. I colori e i profumi del piatto sapranno stregare il pubblico in un delizioso assaggio.

La location

Location dell’evento è lo Scavolini Store Reggio Emilia, showroom monomarca con un’esposizione di 300 mq dedicata alle ultime novità della gamma Scavolini per l’arredo cucina, living e bagno. In esposizione una selezione di cucine e living tra cui Carattere, Foodshelf, Favilla, LiberaMente, Diesel Social Kitchen e bagni tra cui Diesel Open Workshop, Qi e Rivo. Situato in viale Isonzo 13 (adiacente a Piazza Duca degli Abruzzi) a Reggio Emilia, è un punto di riferimento per tutti gli amanti del design, nato dalla consolidata esperienza di Nicodemo Arredamenti che, da anni, opera nel settore dell’arredamento insieme a uno staff altamente qualificato.