Indicazioni utili per le elezioni di domenica 26 maggio

Domenica 26 maggio anche a Sassuolo si vota, dalle ore 7 alle ore 23, per eleggere Sindaco e Consiglio Comunale e per Il Parlamento Europeo. Alcune indicazioni utili per gli elettori.

Apertura straordinaria Ufficio Elettorale:

L’ufficio elettorale sarà aperto venerdì 24 e sabato 25 dalle ore 9 alle ore 18 e domenica dalle 7 alle 23 per il rilascio di tessere elettorali.

Lunedì 27 maggio i Servizi Demografici saranno chiusi al pubblico per l’espletamento delle procedure elettorali.

Il Servizio di Stato Civile garantisce solo i servizi urgenti riguardanti i decessi.

Tessera elettorale:

I cittadini sono invitati a controllare lo stato della propria tessera elettorale che potrebbe non avere più spazi per l’apposizione del timbro. E’ sufficiente che vi sia un solo spazio anche se le elezioni sono due. In questo caso, e anche nel caso in cui l’avessero smarrita, si devono recare presso l’ufficio elettorale per il rilascio del nuovo documento; la richiesta di emissione di una nuova tessera può essere presentata anche da un parente purchè munito del documento di riconoscimento dell’interessato.

Documento utile per votare:

Come documento di riconoscimento, può essere utilizzata anche la ricevuta che l’ufficio anagrafe rilascia in occasione del rinnovo della Carta di identità Elettronica.

Ai fini del riconoscimento possono essere utilizzati anche la patente di guida e il passaporto.

Accompagnamento al seggio:

I cittadini che avessero necessità di essere accompagnati al proprio seggio con un mezzo attrezzato (CRI, AVAP o altra associazione), sono invitati a contattare l’ufficio elettorale al seguente recapito telefonico: 0536 880 684, per l’organizzazione del servizio.