In occasione del Patrono di Carpi il Liceo Fanti ha portato in scena ‘Non solo a parole’

Lunedì 20 maggio, giorno del Santo Patrono di Carpi, presso il Teatro Comunale della città, il liceo Manfredo Fanti ha messo in scena uno spettacolo dal titolo ‘Non solo a parole’. Circa una sessantina di ragazzi, insieme ad alcuni insegnanti, hanno contribuito alla realizzazione di due ore e mezza di piacevolissimo intrattenimento.

Alcuni di loro si sono esibiti sul palco tra canto, musica, canto lirico, pezzi in prosa, danza classica e moderna, mirabilmente diretti dalla professoressa AnnaLisa Gennari che, assieme ai colleghi professori Massimo Di Bernardo, Alessandro Pivetti, Alessandra Burzacchini, Fabio Fucci hanno guidato i ragazzi, toccando tematiche molto importanti, quali la comunicazione, la realizzazione nel mondo del lavoro e la bellezza dell’arte in quanto tale. Il Dirigente scolastico Alda Barbi si è messa in gioco in un divertentissimo sketch, oltre ad avere supportato l’intero progetto.