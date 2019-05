Il Centro Polivalente di Limidi organizza una visita alla pinacoteca di Assicoop Modena

Per domenica 26 maggio, il Centro Polivalente di Limidi ha organizzato una visita alle opere esposte nella pinacoteca di Assicoop Modena & Ferrara (Agenzia UnipolSai). Una raccolta unica nel suo genere. L’arco cronologico considerato è quello compreso tra il XIX e il XX secolo; comprende più di settecento opere tra dipinti, sculture, disegni e stampe. A nomi di artisti noti si affiancano quelli di artisti meno conosciuti, ugualmente importanti però per la definizione di un panorama storico-artistico, locale e nazionale, da intendere nella sua ricca articolazione e complessità; artisti soprattutto modenesi e ferraresi.

L’appuntamento è per le ore 09,30 a Modena in via Carlo Zucchi n. 31/h. Accompagneranno i visitatori collaboratori del Museo Civico di Modena messe a disposizione da Assicoop.

L’evento rientra nel programma primaverile 2019 che il Centro Polivalente di Limidi ha predisposto col patrocinio del Comune di Soliera e col contributo della Fondazione Campori.

L’evento è come sempre aperto al pubblico e ad ingresso gratuito. Fa seguito alla serata dedicata a “Donne in cerca di guai: Emma e Nora” presentata da Patrizia Trentini e conclude le varie iniziative primaverili che hanno ottenuto un grande successo di pubblico.

Per ragioni organizzative è necessario prenotarsi telefonando al numero 338 6970569.