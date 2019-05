FridaysForFuture: la Cgil ER aderisce alla giornata di mobilitazione del 24 maggio

La Cgil da sempre è impegnata, assieme al movimento sindacale globale ed europeo, nella battaglia per la giustizia climatica e per costruire una transizione ecologica urgente e necessaria per salvare il Pianeta.

Per questo sosteniamo il movimento “Fridays For Future” e il 2° sciopero globale “Global Strike For Climate 2” del 24 maggio, promosso dagli studenti di tutto il mondo per rivendicare il diritto ad un futuro alle attuali e alle prossime generazioni.

Dopo il 1° sciopero globale dello scorso 15 marzo, di grande impatto e fortemente partecipato soprattutto da giovani e studenti, dobbiamo continuare a sostenere queste iniziative per attirare l’attenzione sui governi affinché agiscano concretamente per promuovere la tutela dell’ambiente e del clima.

Come CGIL continueremo a portare avanti il nostro impegno per il clima, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile a partire dalla contrattazione, così come continueremo a rivendicare la giusta transizione e la revisione degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni complessive di gas climalteranti affinché si centri l’obiettivo di contenere la temperatura entro 1,5°C, come stabilito nella Conferenza di Parigi COP21 nel 2015.

Siamo convinti che, anche nella lotta per la giustizia climatica, le alleanze siano essenziali per sconfiggere l’inerzia dei governi che tutela gli interessi di pochi a scapito della giustizia sociale, dell’equità intergenerazionale e dello sviluppo sostenibile.

Per questo saremo a fianco degli studenti il prossimo 24 maggio e invitiamo i lavoratori, le lavoratrici e tutti i cittadini a partecipare alle iniziative promosse in tantissimi luoghi anche nella nostra regione.