Formigine, venerdì festa di chiusura campagna per Maria Costi

Venerdì 24 maggio è in programma l’evento di chiusura della campagna elettorale dell’attuale sindaco di Formigine Maria Costi, che si ricandida per un secondo mandato per la coalizione di centrosinistra.

L’appuntamento con Maria Costi e le quattro liste che la sostengono (Partito Democratico, Formigine Città in Movimento, Formigine Viva e CallFormigine) è in Piazza Calcagnini, proprio davanti al Castello, a partire dalle ore 19,30. Presenterà la serata Gino Andreoli. I partecipanti saranno allietati anche dalla musica della band The Big Bench.

“La scelta di chi guiderà la comunità nei prossimi anni – dichiara Maria Costi – è una scelta ‘di prossimità’, di una politica che si tocca con mano. La mia ricandidatura è sostenuta da 4 liste con idee e motivazioni forti composta da persone serie, competenti e appassionate. Tanti volti noti per l’impegno sociale, civile, professionale. Tanti giovani, tante donne. Persone che prediligono i fatti e predisposte al gioco di squadra. Un’alleanza basata su un programma condiviso e trasparente”.

“Con una squadra competente, una maggioranza compatta e il sostegno di tutta la comunità formiginese – conclude Maria Costi – nei cinque anni passati abbiamo migliorato il nostro territorio, diventando anche Città di Formigine. Il nostro Comune ha le carte in regola per essere la città delle eccellenze, il luogo ideale dove vivere. Coltiviamo e costruiamo insieme questo sogno”.