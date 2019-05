Elezioni europee e amministrative, informazioni e istruzioni di servizio

Anche a Formigine, il 26 maggio 2019 si vota per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.

Ci saranno pertanto due schede: quella marrone per l’elezione del Parlamento Europeo e quella azzurra per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa che verrà consegnata al seggio, un segno X sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Per il Parlamento Europeo si possono esprimere fino a tre preferenze mentre per le amministrative il numero di preferenze è due, un uomo e una donna.

Il 26 maggio si vota dalle ore 7 alle ore 23. Per votare, è obbligatorio avere la tessera elettorale rilasciata dal Comune di Formigine e un documento di identificazione (carta d’identità, patente di guida, passaporto, ecc.).

In caso di smarrimento della tessera, è possibile chiederne un duplicato all’Ufficio Elettorale del Comune, firmando personalmente una dichiarazione di smarrimento. L’ufficio, in via Unità d’Italia 26, rispetterà i seguenti orari straordinari di apertura: venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio dalle ore 9 alle ore 18; domenica 26 maggio dalle ore 7 alle ore 23.

Chi ha gravi problemi fisici può richiedere di essere accompagnato al seggio per votare, portando il certificato rilasciato da un Medico Igienista dell’Azienda USL (per ottenere l’appuntamento con il medico è possibile rivolgersi alle farmacie).

Chi non potesse raggiungere autonomamente il seggio, può rivolgersi all’AVAP, che metterà a disposizione il trasporto di carrozzine nella giornata di domenica 26 maggio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19. Per usufruire di tale servizio di trasporto occorre contattare l’associazione al numero 059 571409 oppure, direttamente il 26 maggio, è attivo il numero 392 9972416.