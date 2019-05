“Casa dei Burattini e del Luna Park”, domani a Spilamberto la presentazione

Giovedì 23 maggio, alle 21, allo Spazio Eventi L. Famigli, “Casa dei Burattini e del Luna Park”, conferenza – spettacolo di presentazione del progetto e delle attività.

La “Casa dei Burattini e del Luna Park” sarà una casa per lo spettacolo viaggiante dove saranno esposte le “teste di legno”, i canovacci e le scenografie di Roberto Preti, discendente di una delle maggiori dinastie italiane di burattinai, assieme a una raccolta di materiali e documenti dei protagonisti del Luna Park spilambertese. Un coinvolgente viaggio lungo oltre due secoli raccontato in uno spazio aperto agli spettacoli e ai laboratori in cui teatro, arti e artigianato si incontrano per stimolare nuove forme di creatività e di educazione attraverso il divertimento impiegato anche come ausilio alla cura.

Interverranno: Antonella Salvi, Responsabile Conservazione e restauro patrimonio culturale Istituto Beni Culturali Emilia Romagna; Elisabetta Della casa e Moreno Pigoni, Associazione Culturale I Burattini della Commedia; Stefano Bulgarelli, studioso e progettista; Susanna Demaria, Emiliana Luna Park e rappresentanti dell’Associazione Culturale Teatro Rovesciato.

Durante la serata farsa burattinesca di Moreno Pigoni.

Ingresso gratuito.