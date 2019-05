Tornano a Bologna i Laboratori di Quartiere

Tornano anche quest’anno i Laboratori di Quartiere, e per il terzo anno consecutivo saranno i luoghi del nuovo rapporto tra cittadinanza e Amministrazione comunale. Si tratta di sei incontri, da giovedì 23 maggio a venerdì 14 giugno, in tutti e sei i Quartieri della città. Tutte le cittadine e tutti i cittadini, potranno dare la propria opinione su priorità, idee e progetti da sostenere. Nel corso delle assemblee si potrà discutere e definire il futuro della città e dei suoi quartieri su urbanistica, ambiente, mobilità, educazione, nuove economie, casa, spazi pubblici e cultura. Dopo una prima fase di coinvolgimento delle realtà associative e dei gruppi attivi in ciascun quartiere, i Laboratori di Quartiere 2019 giungono ora alla fase delle assemblee pubbliche aperte a tutti. Si parte giovedì 23 maggio, al Quartiere San Donato-San Vitale, dalle 18 al Centro sociale Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi, 50.

Dopo le edizioni 2017 e 2018 che hanno visto 60 progetti al voto e più di 30 mila votanti, lo strumento di democrazia diretta del Comune di Bologna, per il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche, si rinnova:

• raddoppiano le risorse del Bilancio partecipativo, per un totale di 2 milioni di euro

• attraverso il Bilancio partecipativo le cittadine e i cittadini potranno proporre anche progetti di iniziative e servizi legati a diversi temi (come cultura, sport, ambiente, ecc.)

• ci sarà più tempo per la definizione dei progetti: la presentazione delle proposte è prevista in autunno e il voto nei primi mesi 2020

• il percorso dei Laboratori contribuirà a definire il Piano Urbanistico Generale della città

• insieme al “Patto per la lettura” verranno identificati luoghi diffusi da dedicare alla lettura.

I temi e gli obiettivi dei Laboratori di Quartiere 2019 nel dettaglio.

Il calendario degli appuntamenti:

• Quartiere San Donato-San Vitale: 23 maggio ore 18.00 presso il Centro Sociale Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi, 50

• Quartiere Porto-Saragozza: 28 maggio ore 18.30 presso la Sede del Quartiere, Sala Cenerini, via Pietralata, 60

• Quartiere Borgo-Panigale Reno: 30 maggio ore 18.30 presso la Sede del Quartiere, Sala Falcone Borsellino, via Battindarno, 123

• Quartiere Savena: 4 giugno ore 18.00 presso il Centro Sportivo Due Madonne, via Carlo Carli, 60

• Quartiere Navile:11 giugno ore 17.30 presso il Centro Sportivo La Dozza, via Romita, 2/7

• Quartiere Santo Stefano: 14 giugno ore 18.00 presso la Sede del Quartiere, Sala Biagi, via Santo Stefano, 119

Per iscriversi

Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare il sito partecipa.comune.bologna.it o rivolgersi al proprio Quartiere.

Per ulteriori informazioni: immaginazionecivica@fondazioneinnovazioneurbana.it