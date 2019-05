Torna la Grande Lotteria del GRADE. Il primo premio? Una Suzuki Vitara

È stata presentata ufficialmente presso la concessionaria Suzuki di Reggio Emilia, Sivar Car 2 srl, l’edizione 2019 della Grande Lotteria del Grade Onlus e i biglietti sono già in vendita. L’edizione 2019 vede come ambito e prezioso primo premio una Nuova Suzuki Vitara. Oltre all’auto, ci saranno tanti altri premi importanti: il secondo ad esempio sarà un viaggio di 3 giorni offerto da Baya Hibe Tour, il terzo un buono spesa da 300 euro offerto da L’Affare è, poi un televisore, una bicicletta, e tanti premi alimentari.

Il ricavato sarà devoluto a GRADE per sostenere il progetto GRADE-No-Limits a favore della ricerca.

“Anche quest’anno – afferma il Direttore del GRADE, Roberto Abati – vogliamo ringraziare i partner e gli sponsor che sostengono la Grande Lotteria, a partire da Sivar Car 2 che mette a disposizione un premio di grande importanza che attrae forte attenzione sull’iniziativa”.

Il progetto GRADE-No-Limits si propone di raccogliere 1 milione di euro per finanziare 6 dottorati di ricerca a favore di giovani medici dell’AUSL IRCCS – Cancer Center di Reggio Emilia, e per finanziare l’acquisto di un nuovissimo Digital Spatial Profiling (del costo di circa 400 mila euro). Uno strumento altamente innovativo, il primo in assoluto in Italia e fra i primi 5 in Europa, che serve a ottenere informazioni molto più precise e rilevanti sui tumori in diversi ambiti di ricerca (linfomi, tumori al seno, immunoterapia, fibrosi polmonare e altri). Lo strumento arriverà al Santa Maria entro l’autunno 2019.

“Visto che il progetto GRADE-No-Limits ha una formula che parla di chilometri e di viaggio intorno al mondo, ci ha visto entusiasti e orgogliosi di essere al fianco del GRADE nel progetto della lotteria, per il terzo anno consecutivo – aggiunge l’amministratore di Sivar Car 2 srl Riccardo Cattani – . Le nostre Suzuki Vitara si sposano alla perfezione con il concetto di viaggio. Vitara ha fatto notevoli passi avanti con le motorizzazioni più ecologiche, con l’abbandono del diesel e la disponibilità del GPL. Migliori percorrenze chilometriche, ottime dotazioni di sicurezza e contenuti tecnologici ai massimi livelli vanno a completare il quadro dell’iconica Vitara”.

La presentazione è stata accompagnata anche da William Reggiani primo artefice della lotteria e da tanti altri volontari, da subito impegnati nella vendita dei biglietti.

A portare fortuna all’iniziativa erano presenti gli atleti della Reggiana Nuoto con buona parte della squadra di pallanuoto della serie B, portacolori di Sivar Car. Grande fisico e grande cuore visto che sono già stati di supporto ad altre iniziative del GRADE.

L’acquisto dei biglietti è possibile in occasione delle varie iniziative e manifestazioni del GRADE e di Sivar Car. Si trovano anche presso la sede della Fondazione al CORE e telefonando al numero 335 437256.

L’estrazione è prevista sabato 28 settembre 2019 al Teatro Artigiano di Massenzatico (RE), punto di incontro degli artefici della lotteria che sono il Circolo Arci La Capannina – Paradisa di Massenzatico, le Parrocchie di Massenzatico e Gavassa, il Circolo Arci La Quercia di Gavassa, il Gruppo Donne e le Associazioni Sportive di Massenzatico.