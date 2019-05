La Fortitudo Pallacanestro neo promossa in serie A premiata oggi in Regione

La Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 torna in serie A dopo dieci anni e la Regione premia il club biancoblu, nel corso di una cerimonia che si è svolta questa mattina nella sede di viale Aldo Moro. Consegnata una targa al presidente della Fortitudo Christian Pavani che era accompagnato da dirigenti e giocatori.

La Giunta regionale ha voluto riconoscere l’impegno di tutta la società nel raggiungere un risultato che è motivo di orgoglio per una città, Bologna, dove il basket ha un peso e una risonanza pari a quella del calcio. “Siamo orgogliosi di essere qui- hanno commentato i dirigenti della Effe-, per noi è una grande soddisfazione e cercheremo di onorare al meglio questa promozione per Bologna e l’Emilia-Romagna”.

Alla consegna della targa erano anche presenti il direttore generale Valentino Renzi, il General manager Marco Carraretto, l’allenatore Antimo Martino e i giocatori Stefano Mancinelli (capitano), Andrea Benevelli, Guido Rosselli, Marco Venuto e Kenny Hasbrouck.