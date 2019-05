Il commercio a Sassuolo, Emanuela Nizzoli (Sassolesi): “Due chiacchiere con gli addetti”

In questi giorni, alcuni di noi hanno avuto modo di scambiare ancora una volta 4 chiacchiere con diversi commercianti di alcune vie del centro storico, negozianti che tra l’altro risultano essere i referenti della loro via all’interno del comitato stesso.

Ancora una volta è stata lamentata a gran voce, la situazione di degrado in cui si presenta da qualche anno a questa parte il centro della nostra Sassuolo.

Quello che accomuna le rimostranze di tutti, non solo dei commercianti, sono soprattutto legate

1) alla carenza di parcheggi nelle vicinanze del centro,

2) alla totale noncuranza del verde cittadino nella zona centrale (a partire dalle tristi aiuole che fiancheggiano le pareti dell’ufficio anagrafe di Viale XX Settembre),

3) al totale degrado di tutta l’area del centro dovuto alla scarsissima pulizia e alla mancanza di igiene, dove macchie di urina ed escrementi la fanno da padrone,

4) alla poca sicurezza avvertita durante il giorno, più sentita durante le ore serali in fase di chiusura degli esercizi commerciali e maggiormente la sera tardi.

Stiamo inoltre assistendo alla chiusura di negozi di livello medio alto e, per contro, assistiamo all’apertura di locali di medio basso/bassissimo livello in centro, ma anche in diverse altre zona della città.

Tutto questo non invoglia certamente nemmeno chi a Sassuolo non ci abita, a raggiungere la nostra città e quindi il richiamo diventa sempre più indirizzato ai centri commerciali o ai Paesi più vicini a noi sia per comodità di parcheggi che per iniziative culturali più interessanti o semplicemente solo per fare” due passi” in un centro cittadino più “piacevole”.

E’ fuori dubbio che la crisi economica che ha investito la nostra economia locale non sia da imputare all’attuale amministrazione, ma è anche vero che da parte di questa amministrazione, non sono state messe in atto né forme di agevolazioni o riduzione di tasse locali per incentivare l’apertura di nuove esercizi commerciali di “livello”, non sono state avviate soluzioni adeguate per l’incremento di parcheggi per facilitare l’accesso alle aree centrali, non si è curato il decoro urbano cittadino e non sono stati inseriti eventi tali da poter catalizzare più persone in giro per il centro.

Anzi!

Il parere comune, infine, ed è sicuramente quello che lascia di più con l’amaro in bocca, è che in questi 5 anni, nonostante le associazioni di categoria si siano fatte portavoce dei commercianti verso l’attuale amministrazione proponendo iniziative per incentivare la vitalità del centro, nessuno ha mai ascoltato le loro richieste e quindi, di conseguenza, poco o niente di quello che veniva proposto è stato realizzato. E non erano sicuramente idee irrealizzabili e neppure troppo costose.

A volte basterebbe veramente poco: imparare ad ascoltare con più rispetto e più attenzione i cittadini e le richieste delle associazioni di categoria, perché alla fin fine sono i Sassolesi che pagano le tasse, ed hanno tutti i diritti di voler vedere “viva e vivibile” la loro amata città.

Il nostro impegno sarà indirizzato a cercare di valorizzare e tutelare al meglio il commercio sassolese di qualità, a migliorare e manutenzionare il verde cittadino per un maggior decoro urbano, a studiare soluzioni fattibili e concrete per incrementare i parcheggi nelle zone del centro ma soprattutto ad “ascoltare” le richieste degli addetti ai lavori del commercio per raggiungere insieme questi importanti obiettivi.

(Emanuela Ninzoli, ex commerciante, candidata lista Sassolesi)