Docente sospesa: anche nelle scuole di Modena manifestazioni di solidarietà e adesioni al “Teacher Pride”

Ha suscitato tantissime reazioni indignate anche tra il personale docente e non docente delle scuole modenesi la notizia della sospensione della docente palermitana Rosa Maria Dall’Aria, accusata di non aver sorvegliato e vigilato sul lavoro dei propri studenti.

“Già poche ore dopo la diffusione della notizia della sospensione – spiegano dalla Flc Cgil di Modena – abbiamo ricevuto messaggi e telefonate di docenti indignati per l’accaduto che ci hanno chiesto di mobilitarsi. E’ stato così che nel giro di pochissimo tempo hanno iniziato a circolare fra i docenti modenesi appelli e comunicati di condanna per l’accaduto e di solidarietà con la professoressa sospesa che stanno raccogliendo centinaia di firme in tutte le scuole della nostra provincia”.

Il lavoro del Docente non contempla la censura dei contenuti dei propri studenti ma la correzione di eventuali errori nella produzione del testo: in tal senso l’accusa di mancata vigilanza non ha alcuna ragione d’essere, e per questo motivo il provvedimento di sospensione è un atto gravissimo che viola la dignità e la libertà della persona e del lavoratore, e pertanto inaccettabile.

La scuola italiana è la Scuola della Costituzione. Per questo motivo la Flc Cgil di Modena sostiene l’iniziativa “Teacher Pride #iononSorveglioSveglio” ed è vicina a tutti i docenti che questa mattina hanno interrotto le proprie attività, leggendo gli articoli 21 e 33 della Costituzione italiana sulla libertà di pensiero e di insegnamento.

