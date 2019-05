Deposito di droga scovato a Bologna grazie al cane Irvin

Nel pomeriggio del 13 maggio scorso, la Squadra Mobile della Questura di Bologna ha fatto irruzione all’interno di un garage ed ha sequestrato 30 chilogrammi di hashish.

Quella che sembrava essere una delle tante segnalazioni che arrivano in Questura si è rivelata portatrice di uno scenario assolutamente imprevedibile. La segnalazione, infatti, indicava soltanto strani movimenti all’interno dei garage siti in via Lorenzetti nr, 10.

Grazie all’intervento di “Irvin”, un meraviglioso pastore belga, è stato possibile individuare quale fosse il locale preciso dove era stato nascosto lo stupefacente.

Quando i Poliziotti della Squadra Mobile hanno fatto ingresso all’interno del garage, si sono trovati di fronte un vero e proprio deposito di droga pronta ad essere immessa sul mercato bolognese. La droga era divisa in panetti da un etto ciascuno. Il compito degli investigatori ora sarà quello di individuare chi abbia avuto la capacità di far arrivare un tale quantitativo di droga e anche a chi fosse destinato.