Da venerdì 24 torna la Fiera di Maggio a San Martino in Rio

Torna da venerdì, 24 maggio, fino a lunedì 27 maggio la storica e tradizionale Fiera di Maggio a San Martino in Rio. Sarà un’edizione speciale della Fiera, che compie 150 anni. Era infatti il 1869 quando si tenne per la prima volta, ben diversa da quella attuale: mucche, buoi e campi erano alla base della vita contadina e agricola del paese, e della sua manifestazione. Era un mercato vero e proprio, soprattutto del bestiame, occasione di rifornimento merci, di scambio notizie.

Alcuni valori fondativi della fiera di allora restano ancora attuali come spiega l’Assessore alle attività produttive Luisa Ferrari: “Ha una bella età la nostra Fiera, e pur nei cambiamenti che di anno in anno la caratterizzano resta un grande momento di incontro, condivisione e collaborazione, con le associazioni, i privati, le scuole, le istituzioni culturali, i singoli cittadini, tutti impegnati nell’ambito di un programma vario per attirare target di visitatori sempre più ampi”.

Anche quest’anno non sono mancate sponsorizzazioni di aziende locali come Movida e ParmaPorte, che hanno permesso di arricchire il programma con attrazioni come il trenino e lo spettacolo acrobatico “La farfalla diventa bruco” a conferma delle sinergie e buoni rapporti che l’Amministrazione ha messo in campo con le attività produttive sul territorio e della volontà di queste ultime di identificarsi nel territorio. Il taglio del nastro ufficiale sarà domenica 26 maggio alle 10 sotto la Torre Civica, a cui tutta la cittadinanza è invitata, ma il programma, davvero molto ricco, prende il via a partire da venerdì 24: dalle ore 16 nell’Area Fiera aprirà il Luna Park, per grandi e bambini, mentre in serata, alle ore 21, alla Cantina Sociale di San Martino in Rio ci sarà il concerto di Sabrina Gasparini e l’Ensemble Capriccio Musicale, composto da Lucia Conte (soprano), Gen Llukaci (violino) e Denis Biancucci (pianoforte), con la partecipazione straordinaria di Maurizio Tirelli (pianoforte). Un viaggio nella grande musica italiana tra Opera, Operetta e canzoni d’autore, a cui seguirà un buffet offerto dalla Cantina Sociale.

Sabato 25 maggio, dalle 8 alle 13 in corso Umberto I ci sarà il Mercato, con 23 banchi di qualità dei settori tessile, abbigliamento, articoli per la casa e gastronomico. Alle 8.30 ci si troverà presso la Fontana della Foca per una nuova operazione di pulizia del territorio, rivolta in particolare ai bambini e ragazzi ma non solo, con al termine un rinfresco a cura del Comitato Genitori. Alle 19 partirà l’affascinante Trenino turistico, sponsorizzato dalla Ditta Movimoda, che dal Parcheggio del Comune in centro storico proporrà un simpatico giro del paese fino al Luna Park e al Museo dell’Auto di via Barbieri, eccezionalmente aperto in edizione serale.

Alle 19.30 ci sarà l’opportunità di cenare sotto le stelle, in piazza Martiri e in corso Umberto I, con La Gnokkeria e Associazione commercianti Il Castello 2, che serviranno gnocco con affettato e grigliata di carne con contorni. Inoltre rinomati locali sammartinesi che proporranno cene in distese estive. Seguiranno nel corso della serata uno spettacolo di danza acrobatica aerea, e lo spettacolo del Mago Serenello per i bambini.

Domenica 26 maggio, al Parco Laghi è in programma il 6° Trofeo Fiera di Maggio, gara di pesca per adulti, dalle ore 9. Alle 10 in via Roberti approderà a San Martino la 9^ edizione del Raduno di sidecar “3 ruote, 2 giorni, 1 sorriso”, organizzato in collaborazione con il Gruppo sportivo Rinascita di Carpi e il Comitato Famiglie Ragazzi Disabili. Il raduno proporrà la sfilata dei sidecar sui quali i ragazzi con disabilità avranno la possibilità di salire per un breve tour, accompagnati da conducenti esperti ed eventualmente un amico o familiare. Alle 10, sotto la Torre Civica, ci sarà il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale della Fiera alla presenza delle Autorità. Dalle 10 alle 19 in paese ci saranno i negozi aperti, il mercato del contadino, il mercato degli ambulanti, artisti dell’ingegno, associazioni di volontariato, mostre d’arte, bar e ristoranti in piazza, l’esibizione della palestra Thunder e della scuola di danza A.S. Dance, il Circolo Tennis in piazza a cura della San Martino Sport. Novità del compleanno sarà il set fotografico #150fieredimaggio. Non mancherà il raduno Gamae con i trattori d’epoca, e tante altre attrazioni. Per tutto il giorno, dal parcheggio de Comune, sarà attivo il Trenino Turistico, e inoltre verrà offerta l’opportunità di visite guidate alla Rocca Estense, di salire al Torrazzo, visitare l’archivio Henghel Gualdi e il Museo dell’Agricoltura. Piazza Martiri ospiterà il ristorante a cura della ProLoco e del Circolo Culturale La Rocca, con risotto ai funghi o salsiccia, gnocco con affettato, cotolette e contorni, polpettine di baccalà in salsa rosa.

Dalle 12 sui prati della Rocca è prevista un’anteprima delle iniziative estive “Lune in Rocca”, con aperitivo. Nel pomeriggio, alle 15, i bambini potranno divertirsi con “Pompieropoli”, l’opportunità di essere Vigili del Fuoco per un giorno, con attività a cura dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco e della Sezione di Reggio Emilia. Sempre nel pomeriggio il centro sarà animato dallo spettacolo acrobatico “La Farfalla diventa Bruco”.

Lunedì 27 maggio, in serata ci sarà una nuova anteprima di Lune in Rocca, con apericena a cura del gruppo I Panchinari, poi alle 21 lo spettacolo dei “3…mendi”, Antonio Guidetti, Maurizio Bondavalli e Mauro Aimi dell’Artemisia Teater. Alle 23 il gran finale con lo spettacolo pirotecnico musicale. Una fiera all’insegna della promozione enogastronomica e culturale del territorio.

Per informazioni: www.comune.sanmartinoinrio.it, tel. 0522 636748.