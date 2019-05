Correggio, minaccia di darsi fuoco: bloccato dai carabinieri

Sarebbero problemi economici i motivi che hanno indotto ieri un uomo di Correggio a riempire una tanica di benzina nel tentativo di mettere in atto un gesto eclatante davanti alla sede municipale. Nel pomeriggio di ieri, i militari della locale stazione hanno ricevuto una telefonata proprio da parte dell’uomo, che riferiva di essere pronto a cospargersi di benzina per poi darsi fuoco davanti al Comune. L’immediato intervento di una pattuglia della locale Stazione ha consentito di individuarlo, nel luogo da lui indicato, con in mano una tanica di liquido infiammabile ed un accendino. Da qui l’opera di mediazione.

Resisi conto del suo particolare stato di alterazione psico-fisica, i Carabinieri si sono avvicinati all’uomo con molta cautela, cercando di tranquillizzarlo e riuscendo, dopo qualche minuto, a farlo desistere dall’intento e a togliergli dalle mani la tanica e l’accendino. Una volta in sicurezza, gli uomini dell’Arma hanno richiesto l’intervento di sanitari del 118 che poi lo hanno accompagnato in Ospedale per sottoporlo alle cure del caso. Per l’uomo, un 38enne di origini indiane, si profila comunque una segnalazione in stato di libertà per il reato di procurato allarme.