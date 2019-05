Il Comune di Mirandola ha organizzato una serie di incontri su alcuni progetti cittadini

“Progettiamo lo sviluppo del centro storico. Presentazione del piano marketing per il centro di Mirandola” è il titolo dell’iniziativa, aperta a tutti, che si svolgerà lunedì 20 maggio a Mirandola, sala consiliare del municipio di via Giolitti, 22, alle 21. Partecipano un rappresentante dell’Amministrazione comunale e un tecnico della società cooperativa Poleis, incaricata della redazione del piano.

Mercoledì 22 maggio si svolgerà a Quarantoli, presso il centro civico di via Pertini, 5, alle 21, un incontro pubblico con l’Amministrazione comunale di Mirandola. Saranno illustrati il progetto per la realizzazione della tribuna del campo di calcio e la proposta per l’apertura di una farmacia nella frazione. Nel corso della serata ci sarà anche un aggiornamento sui lavori pubblici in programma a Quarantoli nei prossimi mesi. Saranno presenti una rappresentanza dell’Amministrazione comunale e l’ingegner Mario Maretti, incaricato della progettazione della tribuna.

Giovedì 23 maggio a Gavello, presso la sala civica “Matteo Serra”, ore 21.15, si svolgerà un incontro pubblico con l’Amministrazione comunale di Mirandola per illustrare il progetto di adeguamento della capienza della sala civica e di potenziamento della cucina. Saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale e il tecnico incaricato del progetto Lorenzo Luppi.