Castelnovo Sotto, 5 anni si allontana da casa: i carabinieri lo trovano al bar

Mentre il padre era intento a eseguire lavori domestici e la mamma dormiva con il fratellino lui, un bimbo di 5 anni, si è svegliato all’improvviso, si è vestito e, in sella alla sua piccola bicicletta, sotto la pioggia è uscito di casa allontanandosi. L’allarme alle 10.30 di questa mattina quando i genitori hanno lanciato segnalazione al 112 e, i in preda al panico, hanno iniziato autonome ricerche.

La segnalazione è stata girata alla pattuglia dei carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto che, recepite le indicazioni di un cittadino che riferiva aver notato un bambino corrispondente a quello di ricerca nei pressi di un bar del paese, si precipitavano all’interno dell’esercizio pubblico localizzando il piccolo. Una donna l’aveva preso in consegna e, in attesa di capire chi fossero i genitori, si apprestava a rifocillarlo. I carabinieri di Castelnovo Sotto lo hanno preso in carico consegnandolo ai genitori.