Trasgredisce alla misura di prevenzione, arrestato

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale, in servizio di scorta viaggiatori a bordo del treno I.C. 580, appena saliti a bordo del convoglio nella stazione di Bologna, hanno proceduto al controllo dei documenti di un viaggiatore.

Prima ancora che il treno partisse per Milano, i poliziotti hanno appurato che l’individuo, D.N.A del 1966, di origini pugliesi, pluripregiudicato, era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di dimora nel comune di Montevarchi (AR), suo comune di residenza.

Avendo disatteso le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto negli uffici di Polizia in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, previsto in data odierna.