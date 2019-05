Partita da Bologna l’ultima tappa della 1000 Miglia

La pioggia ha salutato le vetture della 1000 Miglia 2019, in partenza alle 7:00 da Bologna in direzione di Brescia.

È iniziato così il giorno decisivo, quello della quarta e ultima tappa. Per gli equipaggi è vietato sbagliare, perché oggi in palio c’è la gloria e saranno proclamati i vincitori della trentasettesima rievocazione storica della Freccia Rossa.

La classifica vede al momento in testa Giovanni Moceri e Daniele Bonetti (Team Alfa Romeo), a bordo di una Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928, con 67910 punti. In seconda posizione l’equipaggio di Andrea Vesco e Andrea Guerini (Team Villa Trasqua), con una Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929, con 67296 punti e un distacco di 614 lunghezze. In terza posizione, con 66525 punti, Juan Tonconogy e Barbara Ruffini, a bordo di una Bugatti Type 40 del 1927.

«Le tappe di ieri a livello paesaggistico sono state stupende, siamo stati fortunati anche con il tempo. Peccato per gli ingorghi del traffico che si sono creati nell’ultima parte di gara. I posti che attraversa questa corsa sono magici e bellissimi. Dalla giornata di oggi mi aspetto di vedere ancora tanto pubblico e speriamo che il tempo tenga sul nostro arrivo a Brescia».

Ad affermarlo è Miki Biasion, il duo volte campione del mondo di rally che partecipa alla 1000 Miglia a bordo di una Ferrari 250 MM Spider Vignale.

Il percorso odierno prevede dapprima il passaggio attraverso la città di Modena, che ospita

proprio in questi giorni la prima edizione del Motor Valley Fest, per poi procedere in direzione di Reggio Emilia, Langhirano, e Parma, dove, si terrà l’ultimo pranzo di gara presso l’affascinante cornice di Palazzo Ducale.

Terminata la sosta, le vetture si dirigeranno poi verso Busseto, e saluteranno l’Emilia Romagna entrando nel cuore della Pianura Padana, attraversando dunque Cremona, Carpenedolo, Montichiari e Travagliato, prima di tagliare il traguardo a Brescia intorno alle ore 16.00.

A Brescia le vetture concluderanno la gara, dopo il Controllo Orario di fine tappa, sfilando,

come da tradizione, in Viale Venezia, dopo ben 1801 chilometri.

Seguirà da programma la tradizionale cerimonia di premiazione, che si svolgerà quest’anno in Piazza della Vittoria a partire dalle ore 19.00. Per concludere in bellezza questa trentasettesima rievocazione della 1000 Miglia, non mancherà la festa di chiusura, “1000 Miglia – The Night”.

«Anche questa edizione della 1000 Miglia volge ormai al termine. Abbiamo esplorato i tesori più preziosi d’Italia, quelli più noti e quelli meno noti, nel solco di una tradizione di lunga data. Non sono mancati l’entusiasmo da parte degli equipaggi e il calore da parte di chi ci ha atteso e accolto. Ancora una volta, la gara si è svolta all’insegna dei valori di cui 1000 Miglia si fa portatrice, come la determinazione, l’onestà, lo spirito di competizione, che è sempre sana e, in quanto tale, regala grandi emozioni».

Sono queste le parole di Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl.

Informazioni sulla 1000 Miglia La trentasettesima rievocazione della 1000 Miglia, la corsa più bella al mondo, si disputa da mercoledì 15 a sabato 18 maggio 2019. Rispettando la tradizione nata nel 1927, il percorso prende il via e termina a Brescia, attraversando in quattro tappe mezza Italia, prima e dopo il giro di boa a Roma. Con la sua capacità di coniugare tradizione, innovazione, creatività, eleganza e bellezze paesaggistiche, la 1000 Miglia rappresenta un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Dal 2013, la manifestazione è gestita da 1000 Miglia srl, società totalmente partecipata dall’Automobile Club di Brescia che l’ha appositamente creata nel 2012. Presieduta da Franco Gussalli Beretta, affiancato dai consiglieri d’amministrazione Matteo Marzotto e Maurizio Arrivabene e dall’amministratore delegato Alberto Piantoni, 1000 Miglia Srl ha chiuso l’ultimo bilancio con un fatturato di oltre 10 milioni.