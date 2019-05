Vetrinistica e Visual Merchandising: giovedì 16 a Pavullo evento per i commercianti

Come si fa una vetrina per catturare l’attenzione dei potenziali clienti? Quali sono le tecniche più recenti del cosiddetto ‘visual merchandising’? Domande importanti per chi ha un negozio a cui Licom propone una risposta attraverso il seminario gratuito ‘Vetrinistica & Visual Merchandising’. L’incontro, programmato per giovedì 16 maggio alle 19 e 30 presso la delegazione Lapam di Pavullo nel Frignano, in via G. Minelli 11, vuole andare incontro alle imprese del commercio al dettaglio che intendono approfondire queste tecniche.

Verranno quindi approfondite le tecniche di vetrinistica e di coerente allestimento interno al punto vendita, la scelta dei colori per valorizzare i prodotti in tutte le aree espositive, l’illuminotecnica, ed il concetto della shopping experience all’interno di un punto vendita.

Relatore dell’evento Licom sarà Sabrina Grimaldi, operatrice del settore ed esperta vetrinista e visual merchandiser, formatasi professionalmente a Milano in questa importante materia. Nell’epoca della digitalizzazione e dell’e-commerce, infatti, la vetrina e il layout espositivo vivono una fase di seconda giovinezza come mezzo di comunicazione con i propri clienti. Una comunicazione che deve essere sempre più capace di conquistare l’attenzione di clienti e passanti, coordinata e coerente con l’interno del punto vendita, e insieme agli allestimenti, in grado di raccontare la storia e il valore dell’offerta commerciale.