Allerta meteo: riaperti tutti i ponti delle strade provinciali modenesi

Tutti i ponti su strade Provinciali sono stati riaperti, dopo l’ondata di maltempo che ha investito il nostro territorio nei giorni scorsi. Con la riapertura, stamattina, dei ponti Pioppa a Rovereto, Concordia e Motta a Cavezzo, tutti sul fiume Secchia, gli unici che erano rimasti chiusi in via precauzionale per l’attesa del passaggio del colmo di piena, sono stati riaperti in queste ore, a partire dalla notte. Questo fa sì che ora, tutti gli attraversamenti su Panaro e Secchia sono nuovamente operativi. Non si sono verificate criticità dovute ad eventuali danni alle strutture e durante tutte le fasi di allerta i nostri tecnici hanno presidiato i ponti e monitorato la situazione in raccordo con la Protezione Civile e le forze dell’ordine.