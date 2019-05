A Soliera una serata-film per la giornata mondiale contro l’omofobia

In occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia, giovedì 16 maggio, alle ore 21, il Comune di Soliera e l’Unione Terre d’Argine propongono una serata al Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80, con la proiezione, a ingresso gratuito, del film “Boy erased. Vite cancellate” del regista australiano Joel Edgerton.

Il lungometraggio, che vede protagonista una straordinaria coppia di attori – Nicole Kidman e Russell Crowe – ha ricevuto critiche entusiastiche per la capacità con cui affronta un tema non facile da rappresentare al cinema, ottenendo per questo anche diverse candidature ai Golden Globes americani.

La vicenda raccontata è quella di Jared Eamons, un adolescente maturo e socievole, figlio di un pastore battista dell’Arkansas. Iscrittosi al college, scopre di provare una confusa attrazione per i ragazzi del suo stesso sesso e una sera subisce la violenza e poi il ricatto di un compagno, più turbato di lui. Quando, in seguito all’evento, ammette in famiglia di essere attratto da altri uomini, viene immediatamente iscritto dai genitori al programma “Rifugio” di un centro cristiano di recupero, Love in Action, specializzato nella terapia di conversione di qualsiasi tentazione omosessuale.

Alla proiezione sarà presente Alberto Bignardi, consigliere nazionale e referente per i rapporti con gli organi politici di Arcigay Modena.