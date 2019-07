Venerdì 3 maggio sciopero del reparto Sosta di Tper proclamato dal sindacato USB

Per venerdì 3 maggio, l’Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero di 4 ore del personale del reparto Sosta di Tper. Lo sciopero riguarda il personale addetto all’area Sosta e Mobilità di Tper per il quale saranno garantite le prestazioni, riferite alle attività di prevenzione e accertamento delle violazioni di cui alla Legge 127/97, relative a tre turni mattinali e tre turni pomeridiani di Operatori Qualificati della Mobilità.

Per effetto dello sciopero, gli sportelli Tper di via San Donato 25 – Bologna, attivi per il rilascio di contrassegni per le aree regolamentate dal Piano Sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi nel corso dell’intera giornata.

L’iniziativa di sciopero non coinvolge il personale viaggiante di Tper: pertanto, venerdì 3 maggio i servizi di bus e treni Tper saranno regolarmente in funzione.