Minaccia e abusa di due donne: fermato a Bologna

Un 27enne di origine libica, ritenuto responsabile di violenza sessuale multipla, è stato scoperto e bloccato ieri dai carabinieri in un casolare abbandonato di via Agucchi, alla periferia di Bologna. L’uomo, regolare e senza fissa dimora, avrebbe abusato di due donne, una 23enne bolognese il 15 aprile e una 33enne originaria del Marocco, il 20 aprile. In entrambi i casi, avrebbe minacciato di morte le vittime e le avrebbe portate in un casolare di via Zanardi. La più giovane, riuscita a scappare nonostante le minacce subite, è stata curata all’Ospedale Maggiore con una prognosi di sette giorni. Per la 33ene, invece, portata al Pronto soccorso, una prognosi di 20 giorni, vista la violenza subita e le ecchimosi dovute ai calci e alle botte ricevute. L’uomo ora è in carcere, in attesa della convalida.