Casatel Maggiore, Santa Messa in occasione del 31° anniversario della morte dei carabinieri Erriu e Stasi

Domani, sabato 27 aprile 2019, presso la Chiesa di Sant’Andrea di Castel Maggiore (in via Chiesa 78), sarà celebrata una Santa Messa alla presenza delle autorità civili e militari, in suffragio dei Carabinieri Uberto Erriu e Cataldo Stasi, Medaglie d’Oro al Valor Civile, trucidati il 20 aprile 1988 dalla “Banda della Uno bianca”. La cerimonia di commemorazione proseguirà con la deposizione di una corona d’alloro presso il cippo di via Antonio Gramsci, eretto alla Memoria dei due valorosi Carabinieri.