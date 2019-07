Ramo Verde: chiusa l’immissione sulla SS9 Via Emilia

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), in occasione della manifestazione sportiva “Dieci Colli” Granfondo di ciclismo prevista nell’area bolognese dalle 09:00 alle 14:00 di domenica 28 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale immette sulla SS9 Via Emilia, in direzione di Bologna città.

In alternativa si consiglia di proseguire sul Ramo Verde in direzione della Tangenziale di Bologna e uscire allo svincolo di San Giovanni in Persiceto;

-sarà chiuso, per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna, lo svincolo che immette sulla SS9 Via Emilia, in direzione di Bologna città.

In alternativa si consiglia di uscire, sul Ramo Verde, allo svincolo di San Giovanni in Persiceto;

-sarà chiuso, per chi proviene da Modena, lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia immette all’ingresso della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di proseguire su Via Marco Emilio Lepido e di entrare sulla Tangenziale di Bologna allo svincolo n. 2 Borgo Panigale oppure utilizzare le stazioni autostradali di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio o di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli;

-sarà chiuso lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia immette sul Ramo Verde, in direzione della Tangenziale di Bologna.

In alternativa si consiglia di proseguire su Via Marco Emilio Lepido e di rientrare, sul Ramo Verde, dallo svincolo di San Giovanni in Persiceto.