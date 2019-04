StraBologna: superati i 10.000 iscritti ad un mese dalla manifestazione

La 40esima edizione della StraBologna, evento firmato UISP che ogni anno invade le strade del centro città per promuovere ideali quali salute, benessere e sport alla portata di tutti, arriverà in Piazza Maggiore il 24, 25 e 26 maggio. Venerdì 24 e sabato 25 maggio si potranno visitare gli stand dei partner e si potrà assistere alle esibizioni che le società sportive del territorio porteranno in scena sul crescentone. Domenica 26 maggio, alle ore 10:30, da Via Rizzoli avrà il via la vera e propria corsa/camminata che porterà i suoi partecipanti a visitare le vie più belle della città.

NUMERI RECORD. L’evento ha già superato i 10.000 iscritti, oltre 4.500 dei quali si sono registrati attraverso il sito strabologna.it. Grande successo anche per il 14^ Gran Prix Emil Banca – StraBologna Scuole che quest’anno conta 26 scuole aderenti al nuovo progetto rivoluzionato grazie alla collaborazione con Polisportiva Pontevecchio, Emil Banca, LloydsFarmacia, Coop Alleanza 3.0 e il parco acquatico La Quiete. Gli istituti primari di Bologna e Provincia hanno iscritto oltre 2.500 persone tra studenti, genitori e corpo docente.

STRABOLOGNA DA CANI. Ottima ripartenza per la StraBologna da Cani che conta oltre 120 cuccioli iscritti ai quali verrà consegnato uno speciale pacco gara offerto da Amici di Casa Coop con all’interno prodotti per il benessere e il divertimento.

PUNTI ISCRIZIONE. Anche quest’anno sono tanti i punti di iscrizione StraBologna: 62 a Bologna e Provincia tra cui Librerie Coop, LloydsFarmacia, Decathlon, Piscine SO.GE.SE, le palestre UISP OB e GQ, la palestra Sempre Avanti, Fini Sport, Melito Sport, Sport&Wellness Fitness Club, Sport3K, Lucky Sport, Fresk’o – Bar Fricando’, Tagliati per il Successo ed Edicola del Parco Pianoro.

L’iscrizione alla StraBologna comprende la maglia Classic, il pettorale con i voucher dei partner dell’evento e offre la possibilità di usufruire dei ristori situati lungo i percorsi.

Per questa 40esima edizione sono state ideate quattro diverse versioni della maglia Classic per permettere ai partecipanti di scegliere il monumento che più rappresenta Bologna tra Due Torri, San Luca, Nettuno e San Petronio.

Le iscrizioni online e nei punti iscrizione saranno aperte fino al 23 maggio 2019, il 24-25-26 maggio sarà possibile iscriversi direttamente in Piazza Maggiore fino a pochi minuti prima dell’inizio dell’evento.