Nuova Bazzanese, percorribile da oggi la nuova rotatoria in via Lunga

Da oggi sulla Nuova Bazzanese è aperta al transito la nuova rotatoria di svincolo tra la variante alla SP 569 “Di Vignola” e Via Lunga in località Crespellano.

Oltre all’apertura al transito veicolare, è aperto anche l’attraversamento pedonale su entrambi i rami di svincolo lato Modena, in adiacenza alla rotatoria e in prosecuzione del percorso pedonale di collegamento tra Via Lunga e la stazione SFM.

Il termine dei lavori consente quindi anche l’apertura al traffico dei rami di svincolo lato sud tra la rotatoria e la Variante alla SP 569 “Di Vignola”. Vengono di conseguenza istituiti l’obbligo di dare la precedenza per i veicoli che si immettono in rotatoria in corrispondenza della nuova rotatoria di svincolo con Via Lunga; l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli che si immettono sulla variante alla SP 569 attraverso i rami di svincolo e l’istituzione di limite massimo di velocità a 40 km/h e divieto di sorpasso lungo i rami di svincolo lato sud di adduzione con la Variante alla SP 569 “di Vignola”.

Inoltre, d’intesa con il Comune di Valsamoggia, l’Area servizi territoriali metropolitani dispone: