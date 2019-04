Lunedì 6 maggio il Sindaco Merola conferirà le medaglie al merito civico “Giorgio Guazzaloca”

Lunedì 6 maggio, alle ore 18, nella Sala Rossa di Palazzo d’Accursio, il Sindaco Virginio Merola conferirà le Medaglie al Merito Civico intitolate a Giorgio Guazzaloca, sindaco di Bologna dal 1999 al 2004 e di cui il 26 aprile di quest’anno ricorre il secondo anniversario della scomparsa.

Il riconoscimento è stato introdotto, su proposta del Sindaco Merola, nel Regolamento per la concessione delle civiche onorificenze.

Le Medaglie al Merito Civico “Giorgio Guazzaloca” saranno consegnate a:

– Alice Vignodelli, attivista impegnata nel soccorso in mare dei migranti;

– Marco Pollastri, presidente del Centro Antartide, che ritirerà il riconoscimento a nome di tutti coloro che lavorano nella realtà fondata da Giampiero Mucciaccio, protagonista di tante campagne di educazione civica e ambientale rivolte alla cittadinanza e in particolare ai giovani.

La Medaglia al Merito Civico “Giorgio Guazzaloca” è una medaglia d’argento riportante lo stemma del Comune di Bologna e la dicitura “al merito civico ‘Giorgio Guazzaloca’”. L’onorificenza viene assegnata a cittadini, residenti e non residenti in città, che per la loro attività si siano particolarmente distinti con azioni a favore della cittadinanza, divenendo un esempio virtuoso e un riferimento per l’intera comunità. La concessione della medaglia è decisa con decreto del Sindaco.