Le Canalette Asd: tre viaggi estivi all’insegna di sport e divertimento

L’associazione dilettantistica Le Canalette Asd ha organizzato, per quest’estate, tre soggiorni all’insegna del divertimento e non solo. Le gite fuori porta infatti saranno occasione per tutti i partecipanti di svolgere attività motoria, camminate e anche escursioni all’aperto.

Gallipoli:

Per la vacanza in Puglia, sulle bellissime spiagge di Gallipoli, sono previste due diverse opzioni: dal 17 al 29 giugno o dal 22 al 29 giugno. I partecipanti alloggeranno all’ecoresort “Le sirene”. Sono previste diverse attività motorie, escursioni sia in barca sia in bus e camminate. Ancora disponibili alcune camere.

Maiorca:

Il soggiorno, in questo caso in programma dall’8 al 15 settembre, ha un costo complessivo di 965 euro a persona (minimo 45 partecipanti) e prevede il trasferimento in pullman all’aeroporto di Verona, volo, tasse aeroportuali, trasferimento in loco, tassa di soggiorno, servizio all-inclusive in hotel, assicurazione medico e bagaglio e annullamento viaggio. I partecipanti alloggeranno nell’hotel “Sol Barbados”. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti. È necessario versare una caparra di 300 euro mentre il saldo dovrà essere effettuato entro il 10 agosto 2019. Anche in questo caso, sono previste delle escursioni non comprese nella quota di partecipazione. Sono disponibili ancora una decina di posti.

Folgaria:

Per gli amanti della montagna invece, l’associazione propone un viaggio, dall’8 al 12 luglio, in Folgaria, Trentino Alto Adige. La quota di partecipazione, in camera doppia, è di 450 euro (massimo 25 persone) e comprende il viaggio in pullman, il soggiorno in un hotel tre stelle con pensione completa, una cena tipica trentina, servizi in piscina, sauna e animazione. Non comprende invece le escursioni che verranno organizzate. Durante la vacanza sono previsti trekking mattutini e rilassanti momenti alla spa. Anche in questo caso i posti disponibili sono solo dieci ed è necessario versare una caparra di 100 euro prima del soggiorno.

Per prenotare uno dei tre soggiorni o avere ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente Gian Luca al numero 347-1679903.