25 aprile, da Monte Sole al Casone del Partigiano… tutti gli eventi previsti domani

Anche quest’anno sono numerose le iniziative organizzate in città metropolitana per celebrare il 25 aprile, 74° anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista.

A Monte Sole l’oratore ufficiale delle celebrazioni sarà l’ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari nella manifestazione che si svolgerà nel parco sorto dove è avvenuta la più grande strage nazi-fascista della II Guerra Mondiale in Italia. Insieme a Cacciari, in mattinata, ci sarà anche Jovan Divjak, scrittore ed ex generale, autore di ‘Sarajevo mon amour’. Nel pomeriggio, nel vicino prato del Poggiolo, spazio alla musica, per un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di persone, soprattutto giovani. Fra gli ospiti in programma i Tre Allegri Ragazzi Morti. Previsto anche un intervento dal palco del vignettista Vauro.

Nei comuni della città metropolitana, oltre alla consueta deposizione di corone ai monumenti ai caduti, tanti gli eventi organizzati: concerti, incontri, proiezioni di film.

Ad Anzola dell’Emilia alle ore 16 al Giardino della Ca’ Rossa quinta edizione di “Al di là del muro. Musiche resistenti”.

A Budrio nella mattinata “Per le strade di Budrio” riflessioni dello storico Leandro Arrighi sui luoghi della Memoria.

A Calderara di Reno alle 10.15 premiazione dei ragazzi vincitori del Concorso “Viaggio della Memoria”. Alle 10.45 concerto dei Modena City Ramblers.

A Camugnano presso la sala Parco (piazza Kennedy) si potrà visitare la mostra curata dagli studenti della Scuola Media; mentre alle 20.30 sarà proiettato il film “L’uomo che verrà”.

A Casalecchio alle 16 Consegna delle tessere ANPI ad honorem ai familiari dei Caduti della Lotta di Liberazione; a seguire, concerto del duo Giulia Fin & Ion Bettuzzi.

A Castel San Pietro Terme dalle 16 alle 21 (Piazza Martiri Partigiani) “LiberaMusica” concerto e iniziative culturali a cura delle associazioni Proloco, Uroboro, Anpi, Vari.china.

A Castenaso nella mattinata ‘E…spuntò l’alba del 25 aprile’ voce recitante Giuseppina Randi. Gressi Sterpin alla fisarmonica dirige il coro 100 passi dell’Associazione Percorsi di Pace di Casalecchio di Reno.

A Crevalcore dalle ore 15 al Parco Armando Sarti “Liberà in concerto”, pomeriggio di testimonianze, musica e intrattenimento con stand gastronomico.

A Granarolo dell’Emilia in mattinata consegna delle tessere ANPI ad honorem e premiazione degli studenti vincitori della Borsa di Studio, la cerimonia sarà accompagnata dal corpo bandistico Città di Minerbio.

A Imola alle 9.30 in piazza Gramsci concerto della Banda Musicale Città di Imola.

A Medicina alle 10.15 concerto della Banda municipale in piazza Garibaldi.

A Monterenzio alle 15.30 visita guidata al museo “L. Fantini”.

A Monte San Pietro alle 10.30 nella sala del Consiglio comunale spettacolo teatrale “I nazisti della porta accanto” come l’America divenne un porto sicuro per gli uomini di Hitler.

A Pianoro dalle 10.30 in Piazza dei Martiri “Concerto Resistente” con il coro “Blue Skies” diretto dal M° Luigino Vignolo. I ragazzi e gli insegnanti della Scuola di Musica Impullitti diretti dal M° Michelangelo Pellegrino. I concerti saranno accompagnati da letture sui temi della Resistenza e della Liberazione. Alle 16.30 al Museo di Arti e Mestieri (via del Gualando 2) proiezione del film “USS Indianapolis” con Nicolas Cage.

A San Giovanni in Persiceto nella mattinata letture a tema e musica con il Gruppo Bandistico Persicetano.

I Comuni dell’Unione Reno Galliera e quelli aderenti alla Convenzione Casone del Partigiano (Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Granarolo dell’Emilia e Malalbergo) propongono proiezioni, concerti e incontri fino al 5 maggio. Apice del programma è la biciclettata al Casone del Partigiano il pomeriggio del 25 aprile, cui seguirà un concerto di canti popolari eseguiti dalla Pneumatica Emiliano Romagnola. Nella stessa giornata, all’interno del monumento–museo Casone del Partigiano, sarà inaugurata una mostra con testi di Luigi Arbizzani che raccontano la Liberazione nel territorio della pianura.

Numerose le iniziative nel comune di Valsamoggia, fra queste a Bazzano alle 15, al centro “R. Cassanelli” concerto dell’orchestra di Santa Cecilia di Bellreguard; a Castello di Serravalle alle 11 in piazza della Pace concerto della banda “R. Zanoli; a Monteveglio alle 9.30 in piazza Libertà concerto Banda Castello di Serravalle e in via Abbazia edizione speciale mercato contadino; a Savigno alle 11.30 concerto del coro Li Briganti Cantanti di Savigno e Zocca.

A Zola Predosa alle ore 10 “Una tra le tante. La Resistenza al femminile nella Guerra di Liberazione 1943-1945” Frammenti di memoria della Staffetta Partigiana Gabriella Zocca. Seguirà la presentazione del testo “La Resistenza e il no di Antigone”, lezione sull’antifascismo del “Partigiano Checco” di Francesco Berti Arnoaldi Veli.

La Città metropolitana parteciperà alle commemorazioni in programma domani a Bologna:

Da quest’anno il Sacrario dei Caduti partigiani di Bologna e provincia in piazza Nettuno diventa interattivo, attraverso l’utilizzo del QR Code (Quick Response Code), che rende accessibili ed intelligibili i contenuti del portale www.storiaememoriadibologna.it in maniera dinamica. Inquadrando il codice QR con il proprio smartphone, si potranno visualizzare le storie dei Caduti presenti nel Sacrario e delle oltre 23 mila persone che, a vario titolo, parteciparono alla Resistenza nell’area metropolitana bolognese. Si verrà in questo modo catapultati in numerosissimi approfondimenti, dove i nomi dei protagonisti diverranno via via volti, immagini e storie che, intrecciandosi fra loro, disegneranno i contorni di un mondo che ci appartiene, perché è quello da cui proveniamo.

Le celebrazioni iniziate domenica 21 aprile, giorno della Liberazione di Bologna, proseguiranno domani, giovedì 25 aprile, 74° anniversario della Liberazione, alle 9.45 nel chiostro della Basilica di Santo Stefano, deposizione di una corona alle lapidi dei Caduti in guerra. Sarà presente l’assessore Alberto Aitini.

Alle 10.30, in piazza Nettuno, si terrà la celebrazione solenne con l’alzabandiera, il picchetto militare d’Onore e la deposizione di due corone, al Sacrario dei Caduti Partigiani e alla lapide ANEI.

L’orazione ufficiale sarà tenuta dall’assessore della Regione Emilia-Romagna Patrizio Bianchi. Interverranno il Sindaco Virginio Merola e la presidente dell’ANPI Provinciale di Bologna Anna Cocchi.

Alle 12, al giardino di Villa Cassarini in Porta Saragozza, cerimonia della deposizione della corona alla lapide che ricorda gli omosessuali vittime nei campi di sterminio nazisti. Sarà presente l’assessore Marco Lombardo.

Dalle 16.30 alle 18.30 in piazza Maggiore, Gran Ballo della Liberazione in collaborazione con le Associazioni di ballo tradizionale bolognese.

Alle 20, con repliche alle 21 e alle 22 a Palazzo d’Accursio, nei cortili d’Onore, Guido Fanti e dei cavalleggeri (ingresso via Ugo Bassi) si svolgerà la performance “La caduta del muro. Libertà vs uguaglianza”, per la regia di Paolo Billi, con la partecipazione della Compagnia del Pratello, di Botteghe Moliére e di cittadini di ogni età e provenienza, a conclusione del progetto “Voci 2019/1989” a cura di Teatro del Pratello, Istituto Parri, MAMbo, Università Primo Levi e Conservatorio G. B. Martini.

Numerose inoltre le iniziative previste nei Quartieri, durante tutta la settimana, per celebrare il 74°anniversario della Liberazione: cerimonie di deposizione di corone ai cippi dei partigiani caduti, incontri e momenti di riflessione rivolti alle classi, passeggiate e momenti conviviali renderanno omaggio ai luoghi della Resistenza e della Memoria.

Quest’anno il manifesto ufficiale delle celebrazioni è stato realizzato da Erica Rinaldi, studentessa del corso di design grafico dell’Accademia di Belle Arti selezionata dal professor Danilo Danisi nell’ambito del progetto Poster for the City.

Alla commemorazione di Marzabotto che avrà luogo alle ore 10.45 sarà presente la Consigliera metropolitana Marta Evangelisti.