L’NBA, il Comune di Bologna e Bologna Welcome ospitano il selection camp del Jr NBA

La National Basketball Association (NBA), il Comune di Bologna e Bologna Welcome, Convention & visitors bureau della città, hanno annunciato oggi il Selection Camp del Campionato mondiale Jr. NBA, regione Europa e Medio Oriente, un campo della durata di una settimana per scegliere i 10 ragazzi e le 10 ragazze che rappresenteranno la regione al secondo Campionato mondiale Jr. NBA annuale, che si terrà dal 6 all’11 agosto all’ESPN Wide World of Sports Complex a Orlando, Florida.

Il Selection Camp del Campionato mondiale Jr. NBA, regione Europa e Medio Oriente, che verrà tenuto presso il CUSB (Centro Universitario Sportivo Bologna) di Bologna, Italia dal 30 aprile al 4 maggio, verrà condotto dallo staff della NBA Basketball Operations e dagli allenatori della Jr. NBA League e vedrà la partecipazione dell’ex giocatore NBA Boris Diaw (Francia) e del USA Basketball Director of Youth & Sport Development Don Showalter. Anche Vladmir Radmanovic e Marko Milic, già giocatori NBA e Ambassador NBA per l’Europa, parteciperanno al camp.

Al campo parteciperanno 60 partecipanti da 24 paesi europei e del Medio Oriente dove sono presenti i programmi Jr. NBA e si focalizzerà sullo sviluppo delle capacità di posizionamento, fino ad arrivare a un torneo tre contro tre e cinque contro cinque. I migliori 10 giocatori e le migliori 10 giocatrici verranno poi selezionati da un comitato di allenatori e dallo staff NBA. Per partecipare i giocatori dovranno compiere 13 o 14 anni entro il 31 dicembre 2019.

Saranno presenti oltre 20 allenatori che prenderanno parte agli allenamenti per tutta la durata del camp, sotto la guida di Don Showalter. Quattro dei coach saranno selezionati per guidare i team maschili e femminili di Europa e Medio Oriente al Jr. NBA Global Championship di Orlando.

Gatorade parteciperà come associate partner, offrendo seminari sull’idratazione e prodotti per i partecipanti.

Durante l’evento inaugurale dell’anno scorso il team femminile europeo ha vinto la divisione internazionale per avanzare alle partite del campionato mondiale, dove è stato sconfitto dal team femminile Stati Uniti Central. I ragazzi europei hanno raggiunto le semifinali internazionali dove sono stati sconfitti dai secondi classificati del torneo, quelli del team Africa e Medio Oriente.

Le squadre maschili e femminili vincitrici che rappresentano le otto regioni internazionali (Africa, Asia Pacifico, Canada, Cina, Europa e Medio Oriente, India, America Latina e Messico) avranno il viaggio completamente pagato per competere durante l’evento principale a Orlando.

Nel Campionato mondiale Jr. NBA saranno presenti divisioni maschili e femminili, separate in gironi statunitensi e internazionali che inizeranno come round robin e proseguiranno con sfide a eliminazione diretta. I vicitori dei gironi statunitensi e internazionali giocheranno durante le partite del campionato mondiale che si terranno l’11 agosto.

Più di 300 ragazzi e ragazze di 35 paesi hanno partecipato al campionato inaugurale Jr. NBA Global dell’agosto 2018. Durante l’evento, della durata di una settimana, tutte e 32 le squadre hanno partecipato ad attività fuori campo incluse sessioni di life skill, visite al parco della Disney, un progetto di lavori socialmente utili e incontri di formazione con giocatori e allenatori, sia in attività che non, della NBA e della WNBA. Durante le partite del campionato mondiale le ragazze della squadra Stati Uniti Central (Kansas City, Missouri) hanno sconfitto la squadra europea 68-38, mentre i ragazzi (Overland Park, Kansas) hanno sconfitto la squadra di Africa e Medio Oriente 60-50.

È possibile avere maggiori informazioni sul Campionato mondiale Jr. NBA all’indirizzo https://jrnbawc.nba.com/.

Jr. NBA è il programma giovanile globale della lega per ragazzi e ragazze. Insegna le competenze e i valori fondamentali del gioco- lavoro di squadra, rispetto, determinazione e condivisione- a livello base per aiutare la crescita e il miglioramento dell’esperienza del basket giovanile per atleti, allenatori e famiglie. Nel corso della stagione 2018- 19, la NBA e i suoi team raggiungeranno più di 51 milioni di giovani in 75 paesi attraverso partite, programmi scolastici, clinici, gare di abilità e altri eventi di sensibilizzazione.

Dichiarazioni dei dirigenti

Neal Meyer, NBA Associate Vice President of Basketball Operations, Europe and Middle East

“Non vediamo l’ora di tenere il nostro Jr. NBA Selection Camp in collaborazione con Bologna Welcome. Il campo fornisce un’opportunità unica e stimolante a 60 dei migliori giocatori e giocatrici di tutta Europa e del Medio Oriente per lavorare con lo staff NBA e con gli allenatori della Jr. NBA League, perfezionando le proprie capacità individuali e approfondendo la loro conoscenza dei valori della Jr. NBA. Poiché è in ballo la possibilità di rappresentare l’Europa e il Medio Oriente a Orlando, non possiamo che aspettarci una grande settimana di basket.”

Boris Diaw, campione NBA

“Non vedo l’ora di mettere alla prova i migliori giovani giocatori della regione. Bologna ha una grande tradizione di basket e ricordo con affetto il periodo in cui ho giocato qui. È l’ambiente ideale per la prossima generazione di giovani giocatori per affinare le proprie abilità e competere gli uni contro gli altri.”

Don Showalter, Director of Coach Development of the USA Basketball Youth Division

“Non vedo l’ora di prendere parte alla scelta di questi giovani giocatori e di lavorare insieme alla prossima generazione di allenatori, al lavoro per guadagnarsi l’accesso al Jr. NBA Global Championship a Orlando come rappresentanti la regione Europa/Medio Oriente. E’ un passo cruciale nello sviluppo delle capacità di questi atleti”.

Matteo Lepore, Assessore alla cultura, sport, turismo

“Il sogno dell’NBA sbarca a Bologna: Ospitare il Selection Camp delle squadre di Europa e Medio Oriente del Campionato mondiale Jr. NBA è un onore per la nostra città e siamo davvero lieti di avere in città ragazzi e ragazze da tutta Europa e dal Medio Oriente che competono per raggiungere la fase finale della competizione giovanile Jr. NBA. Bologna è stata scelta per la sua storia, per il suo essere la “Città del basket” italiana. Ci auguriamo che tutte le ragazze e tutti i ragazzi coinvolti nel Campionato un giorno saranno in grado, un giorno, di giocare sui migliori parquet del mondo: nel frattempo sia il PalaCUSB sia il PalaDozza sono pronti ad accoglierli. Inoltre stiamo lavorando con impegno per migliorare la nostra collaborazione con l’NBA e la Jr.NBA.”

Valerio Veronesi, Presidente della Camera di Commercio di Bologna e Azionista di maggioranza di Bologna Welcome

“La Camera di Commercio di Bologna crede e investe nei sogni e nel talento dei giovani. Lo facciamo fornendo occasioni di alto livello per tutte le ragazze e i ragazzi che si impegnano per le loro passioni. Ecco quello che intendiamo quando diciamo “Città del Basket”: attrarre talenti e talent scout. Siamo quindi grati a Bologna Welcome per il sostegno datoci nel realizzare questo progetto.”

Francesco Ubertini, Rettore dell’Università di Bologna

“Siamo lieti e onorati di poter ospitare questo prestigioso evento sportivo a cui parteciperanno giovani ragazzi e ragazze da tantissimi paesi differenti. L’Università di Bologna e il CUSB sostengono il valore dell’attività sportiva che, come lo studio e la ricerca, possono diventare un fattore chiave per la crescita personale. Questo perché lo sport può diventare sì un impegno serio, ma fondamentalmente è passione, divertimento e una grande opportunità di sfidare sé stessi e imparare l’importanza del gioco di squadra.”

Informazioni sulla Jr. NBA

La Jr. NBA, sponsorizzata da Under Armour, è il programma di partecipazione al basket giovanile della lega che crea un ambiente divertente per far imparare ai bambini i fondamentali e i valori del gioco. La Jr. NBA si focalizza sull’aiutare a far crescere e sviluppare l’esperienza del basket giovanile per giocatori, allenatori e genitori; inoltre offre un’offerta formativa gratuita che copre tutti i livelli del gioco e include 48 piani di allenamento e più di 250 video formativi con giocatori della NBA e giocatrici della WNBA.

Il campionato inaugurale della Jr. NBA, un torneo di basket giovanile unico nel suo genere dedicato alle migliori squadre maschili e femminili di 13 e di 14 anni di tutto il mondo, ha avuto luogo nell’agosto del 2018. In collaborazione con USA Basketball, l’NBA ha sviluppato due set di guide linea per il basket giovanile che promuovono la salute e il benessere dei giocatori e regole e standard adeguati all’età. Per maggiori informazioni e per registrarsi alla Jr. NBA è possibile visitare il sito www.JrNBA.com o scaricare l’app Jr. NBA.

Informazioni su Bologna Welcome

Bologna Welcome è la Destination Management Organization e Convention and Visitor Bureau della Città Metropolitana di Bologna. Si occupa dello sviluppo e la gestione dei servizi turistici, nonché dei servizi di promozione a livello nazionale ed internazionale. La sua compagine societaria conta la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, Bologna Fiere, l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, Confcommercio, Federalberghi Bologna, Confartigianato Imprese Bologna, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa Associativa Provincia di Bologna, Legacoop Bologna, Confesercenti Provinciale di Bologna e Confcoop Unione Provinciale Bologna.

Contatti: Cath Shefford, NBA Communications, +44 207-420-8921, cshefford@nba.com