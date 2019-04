Incendio in villetta, ferito vigile del fuoco

Oggi poco dopo le 14 i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti a San Benedetto Val di Sambro in Via Fondazza per l’incendio in una villetta monofamiliare indipendente di circa 150 mq a due livelli.

L’incendio, originatosi dopo l’accensione del camino a legna e nella parte del tetto adiacente alla canna fumaria, si è rapidamente esteso coinvolgendo gran parte della copertura con travi e tavolato in legno e parte degli arredi degli ambienti sottostanti. Nessuna conseguenza per le persone presenti all’interno dell’immobile al momento dell’incendio.

Durante le operazioni di spegnimento e di accesso alla copertura durate parecchie ore, un vigile del fuoco si è infortunato ed è stato preso in carico dal personale del 118 presente sul posto per i successivi accertamenti e cure del caso.

Visti gli ingenti danni subiti dall’immobile, lo stesso è stato valutato non fruibile. Sul posto anche i Carabinieri.