Come ogni seconda domenica del mese – domenica 14 aprile 2019 alle ore 19:30 – verrà celebrata a Fiorano da Padre Carlo Beaulieu una Santa Messa in rito tridentino. La Messa sarà celebrata straordinariamente nella Chiesa Parrocchiale (via Vittorio Veneto) e non in Santuario, dove alla stessa ora è prevista una liturgia penitenziale in apertura della Settimana Santa.