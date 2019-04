L’amministratore nella gestione della crisi aziendale: un incontro a Modena

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena ha organizzato un ciclo di incontri di approfondimento sui nuovi strumenti a disposizione dei professionisti per prevenire la crisi di impresa: l’argomento, di particolare attualità e dall’importanza strategica per un territorio ad alta vocazione imprenditoriale e produttiva come quello modenese, viene affrontato in una serie di appuntamenti che vedranno la partecipazione in qualità di docenti di alcuni professori universitari ma anche di numerosi professionisti qualificati ed esperti.

Il prossimo incontro è in programma per domani, giovedì 11 aprile a partire dalle ore 15,30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia (via San Geminiano 3), ed avrà come temi gli obblighi e le responsabilità degli amministratori nella gestione della crisi aziendale, con particolare riferimento alla fase preconcorsuale. I relatori della giornata saranno il Prof. Avv. Antonio Tullio ed il Dottore Commercialista Claudio Trenti.

“La recente riforma del diritto fallimentare è caratterizzata da un’impostazione fortemente votata alla prevenzione delle crisi di impresa, ed al perseguimento della continuità aziendale: questo nuovo approccio normativo mette dunque i professionisti di fronte a nuove sfide” afferma il dott. Stefano Zanardi, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena. “Il tessuto economico modenese – caratterizzato dalla presenza di diversi distretti produttivi, fortemente interconnessi tra loro e ad elevata propensione all’export – è riuscito in questi anni di crisi generalizzata a mantenere un buon livello di eccellenza. Tuttavia, è fondamentale non abbassare la guardia, il che per noi commercialisti significa fornire un servizio sempre più qualificato di consulenza e supporto agli imprenditori. Per questo motivo è importante approfondire i temi della riforma del diritto fallimentare e dei nuovi strumenti che il legislatore mette a disposizione per anticipare i segnali di crisi, ottenendo così una diagnosi precoce ed una maggiore rapidità di risoluzione”.

Il ciclo di incontri organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena proseguirà a cadenza settimanale fino all’8 maggio: la partecipazione dà diritto al conseguimento dei crediti formativi validi ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati (verranno riconosciuti 2 crediti formativi per ciascun incontro). Per informazioni ed iscrizioni: www.commercialistimodena.it; tel. 059 212620.