Reggio Emilia, incontro in Camera di Commercio col vice ministro per le Pmi del Sud Africa

“E’ stato un incontro molto interessante e proficuo, ringraziamo dunque la Camera di Commercio di Reggio Emilia per averlo proposto e per il suo impegno in favore delle imprese reggiane. Il Sud Africa rappresenta uno dei paesi emergenti più interessanti per l’export delle nostre piccole imprese e pensiamo ai comparti meccanico, agroalimentare, tessile, ceramico solo per fare qualche esempio. In questa occasione abbiamo avuto modo di presentare il sistema Reggio nel suo insieme e, naturalmente, anche la presenza di Lapam Confartigianato come player importante di questo sistema”.

Ivo Biagini, presidente Lapam Confartigianato Reggio Emilia, commenta così l’incontro svolto in Camera di Commercio con Cassel Mathale, vice ministro per le piccole e Medie Imprese del Sud Africa, e Shirish M. Soni, Ambasciatore del Sud Africa in Italia. L’occasione è stata importante perché ha permesso di presentare la realtà economica e produttiva reggiana ai rappresentanti sudafricani.

“Non dobbiamo dimenticare che il Sud Africa sta crescendo in modo costante e graduale da anni – prosegue Biagini – e che tra i prodotti più ricercati da quell’economia emergente ci sono quelli della meccanica. Reggio Emilia è al centro di un grande distretto di meccanica d’eccellenza anche grazie alle piccole e medie imprese del comparto. Benissimo ha fatto dunque la Camera di Commercio a invitare i rappresentanti del Paese africano, è stata un’occasione preziosa, anche per noi come associazione, di farci conoscere per dare un supporto concreto alle imprese che intendano avviare o consolidare percorsi di internazionalizzazione verso un mercato emergente”.