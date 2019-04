Oggi al Volta un’assemblea sul tema dell’infiltrazione mafiosa nel nostro territorio

Oggi, presso l’istituto Alessandro Volta di Sassuolo, si è svolta un’ assemblea organizzata dal Rappresentante d’istituto Davide Capezzera riguardante il tema dell’infiltrazione mafiosa nel nord Italia e nel nostro territorio.

Inizialmente è stato visionato il film “L’assalto“, una storia di racket e minacce tra esponenti dell’ndrangheta e un imprenditore di Milano. Successivamente sono interventi il coordinatore Provinciale di Libera, Maurizio Piccinini e la signora Mara Boni che hanno parlato del processo Aemilia che ha riguardato direttamente la nostra regione.

“È importante far conoscere ai ragazzi che la mafia non è un fenomeno che riguarda solo il sud Italia ma è permeato nel nostro tessuto socio-economico, ormai da anni. Bisogna motivare le nuove generazioni a combattere questo parassitismo sociale, avendo fiducia nelle istituzioni come le Forze dell’ordine e lo Stato. Quest’ultimo però deve essere più presente e non lasciare i cittadini isolati”, dichiara Capezzera.